Всем привет! Необходимо составить к каждой из приложенных картин по 7 вопросов, а к каждому вопросу - по 3 ответа. Все вопросы должны касаться только визуальной части произведений (содержание, цвета и ...
Нужна контр-статья (позитивная) на негативную статью
Добрый день. Недобросовестный конкурент сделал негативный вброс информации по определенной услуге в индустрии красоты. Эта негативная информация не соответствует действительности, но теперь это нужно объяснить потенциальным клиентам. Нужно профессионально обработать эту информацию и сделать контр-статью в противоположном ключе. Приветствуется журналистский опыт у исполнителя.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $12Копирайтинг2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Здравствуйте друзья! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера, для написания фото рецептов на блог посвященный кулинарии. То есть если вы, например, домохозяйка и очень любите готовить разнообразные блюда, либо у вас ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищет копирайтера для написания текстов. Оплата 80 руб. за 1000 символов. В данный момент нужны тексты на тему:автоматические ворота, нержавеющая сталь, закаленное стекло и ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется человек для написания статей на русском языке.Копирайтинг20 заявокЗакрыт7 лет назад
Для проекта mr-trader.com нужно написать статью на тему forex, а именно: торговые стратегии, индикаторы, советники. Требования: Реальный опыт работы на рынке Краткость, если рерайт, то только самую суть, только правила без ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен копирайтер для написания статей по женской тематике. Пример возможных тем: 1. 5 причин почему не стоит молодой маме заезжать на АЗС 2. Как выбрать правильный автомобиль для молодой мамы 3. Как ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт7 лет назад
нужен копирайт ключевики врезка замка, замена замка, замена дверного замка, врезка дверного замка и тп основные это врезка замка, замена замка гео - Воронеж можно на 1500-2500 ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется копирайтер для написания seo-текстов на финансовую тематику по четкому ТЗ. Объем работы - 90000 зн. Бюджет: 30 грн/1000 зн. Оплата на карту ПриватБанка (оплата только в гривне). Присылайте примеры своих работ желательно по финансовой тематике на почту ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется копирайтер написание порядка 30-40 статей по теме наркология , психология , психиатрия и подобного рода тематики . Понимание темы и оптимизация текста .Копирайтинг19 заявокЗакрыт7 лет назад
Тематика Молочная продукция. Новости 1000 -2000 знаков О партнерах 3000 знаков SEO не важно Срок - 1 день От вас стоимостьКопирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад