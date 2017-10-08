Нужна контр-статья (позитивная) на негативную статью

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок225 просмотров

Добрый день. Недобросовестный конкурент сделал негативный вброс информации по определенной услуге в индустрии красоты. Эта негативная информация не соответствует действительности, но теперь это нужно объяснить потенциальным клиентам. Нужно профессионально обработать эту информацию и сделать контр-статью в противоположном ключе. Приветствуется журналистский опыт у исполнителя.

8 лет назад
freelll
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

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