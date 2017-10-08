Аналитик для написания техзадания на ЛК пользователя

Необходимо написать ТЗ на личный кабинет пользователя для учебного заведения.

Объем работ примерно 80-120 часов (оплата по фактическим трудозатратам).

Документация пишется этапами в confluence.

Один из десятка разделов практически задокументирован.

Почти все данные для ЛК передаются из 1С.

Потребуется:

1. Проработка и формализация требований (на основе шаблона).

2. Описание при необходимости сценариев пользователя.

3. Описание модели данных.

4. Разработка прототипов в Axure (на основе примера).

5. Описание интеграции с 1С ( файловый обмен в xml) на основе примера.

6. Вся работа по моим контролем и проверкой требований по этапам.

Способ и периодичность оплаты по договоренности (можно на р/с).

В отклике указывайте:

1. Примеры ваших ТЗ или спецификаций на разделы на веб-системы (Статьи, переводы, руководства – не интересны).

2. Примеры прототипов в Axure.

3. Часовой рейт.