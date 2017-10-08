Аналитик для написания техзадания на ЛК пользователя

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Закрытнет заявок159 просмотров

Необходимо написать ТЗ на личный кабинет пользователя для учебного заведения. 

Объем работ примерно 80-120 часов (оплата по фактическим трудозатратам). 

Документация пишется этапами в confluence. 

Один из десятка разделов практически задокументирован. 

Почти все данные для ЛК передаются из 1С. 

Потребуется: 

1. Проработка и формализация требований (на основе шаблона). 

2. Описание при необходимости сценариев пользователя. 

3. Описание модели данных. 

4. Разработка прототипов в Axure (на основе примера). 

5. Описание интеграции с 1С ( файловый обмен в xml) на основе примера. 

6. Вся работа по моим контролем и проверкой требований по этапам. 

Способ и периодичность оплаты по договоренности (можно на р/с). 

В отклике указывайте: 

1. Примеры ваших ТЗ или спецификаций на разделы на веб-системы (Статьи, переводы, руководства – не интересны). 

2. Примеры прототипов в Axure. 

3. Часовой рейт. 

8 лет назад
andrey_buganov
Андрей 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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