Необходимо написать ТЗ на личный кабинет пользователя для учебного заведения. Объем работ примерно 80-120 часов (оплата по фактическим трудозатратам). Документация пишется этапами в confluence. Один из десятка разделов практически задокументирован. Почти ...
Копирайтинг по теме бетон, цемент, сухие смеси
Требуется копирайтер со знанием таких тем, как бетон, цемент и сухие смеси. Нужен именно человек разбирающейся в данной тематике.
Требуется написать тексты для сайта, занимающегося продажей вышеуказанных мат-ов.
Стоимость 100-130р за 1000зн. (с интеграцией ключей)
Пример ТЗ во вложении.
P.S. В ТЗ тема текстов для примера, объем текстов в среднем 1.5-2к.
Заявки фрилансеров
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