Тексты

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки233 просмотра

1. Необходимо разместить тексты размноженные по шаблону на страницы сайта 

Требования к размещению: 

Прописать метатеги, маркированные списки в соответствии с HTML стандартами 

Текст должен быть разбит на подзаголовки и соответствовать структуре основного текста.  

Визуальное оформление 

Подобрать качественное тематическое видео youtube, разместить код на странице, в соответсвующей части текста 

Вычитка текста, на отсутствие нарушения логических конструкций , вследствии генерации текста 

Тематическая перелинковка , опираясь на смысловую нагрузку 

2. Размещение готовых текстов на страницы сайта: 

Размещение готовых статей 

Визуальное оформление 

Прописать метатеги, маркированные списки в соответствии с HTML  

Выделение вспомогательного текста в виде заметки 

Подбор и размещение тематического видео (опционально)  

Тематическая перелинковка 

HTML
8 лет назад
9081160
43 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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