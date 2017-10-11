Необходимо заполнить сайт
Тексты
1. Необходимо разместить тексты размноженные по шаблону на страницы сайта
Требования к размещению:
Прописать метатеги, маркированные списки в соответствии с HTML стандартами
Текст должен быть разбит на подзаголовки и соответствовать структуре основного текста.
Визуальное оформление
Подобрать качественное тематическое видео youtube, разместить код на странице, в соответсвующей части текста
Вычитка текста, на отсутствие нарушения логических конструкций , вследствии генерации текста
Тематическая перелинковка , опираясь на смысловую нагрузку
2. Размещение готовых текстов на страницы сайта:
Размещение готовых статей
Визуальное оформление
Прописать метатеги, маркированные списки в соответствии с HTML
Выделение вспомогательного текста в виде заметки
Подбор и размещение тематического видео (опционально)
Тематическая перелинковка
Заявки фрилансеров
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