Написать описания для товаров офисной мебели

Нужен копирайтер, лучше несколько человек, которые смогут написать нам описания для нашего интернет-магазина товаров мебели для офиса.

Магазин www.tutkresla.ru

Товаров около 800.

Требования:

- уникальность не ниже 95% по текст.ру

- читабельность

- описание должно быть понятно обычному человеку, который например хочет купить офисное кресло для дома

- описание должно привлекать посетителя, чтобы человек прочел и ему захотелось купить товар

- описание должно хорошо индексироваться поисковыми системами, то есть не быть переспамленным, бессмысленным.

- количество знаков не менее 500 збп, не более 1500 збп

- употребить 1-2 раза название товара в описании

- не иметь стилистических, грамматических и других ошибок

Сроки – 20 дней.

Работу разделим на несколько человек, чтобы уложиться в сроки.

Стоимость за 1000 збп – 100 рублей

Ставки можем повысить в 2-3 раза больше, но только с учетом того, что копирайтер действительно предоставить описания, которые будут стоить столько денег.

Оплата по факту на любые реквизиты (QIWI, Яндекс, карта банка).

Стили описания, которые нравятся нам:

http://www.mosigra.ru/Face/Show/Neuroshima/

https://jengames.ru/catalogue/agent-razvitiya-krizis/

Хотим видеть что-то подобное у своих товаров.

Отбираем людей ТОЛЬКО после выполнения тестового задания.

Нужно написать тестовое описание по заданным выше требованиям для следующего товараhttps://www.tutkresla.ru/item/menedjer-eh/

Без выполнения тестового описания, заявки не рассматриваем.