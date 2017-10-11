Необходимо заполнить сайт
Написать описания для товаров офисной мебели
Нужен копирайтер, лучше несколько человек, которые смогут написать нам описания для нашего интернет-магазина товаров мебели для офиса.
Магазин www.tutkresla.ru
Товаров около 800.
Требования:
- уникальность не ниже 95% по текст.ру
- читабельность
- описание должно быть понятно обычному человеку, который например хочет купить офисное кресло для дома
- описание должно привлекать посетителя, чтобы человек прочел и ему захотелось купить товар
- описание должно хорошо индексироваться поисковыми системами, то есть не быть переспамленным, бессмысленным.
- количество знаков не менее 500 збп, не более 1500 збп
- употребить 1-2 раза название товара в описании
- не иметь стилистических, грамматических и других ошибок
Сроки – 20 дней.
Работу разделим на несколько человек, чтобы уложиться в сроки.
Стоимость за 1000 збп – 100 рублей
Ставки можем повысить в 2-3 раза больше, но только с учетом того, что копирайтер действительно предоставить описания, которые будут стоить столько денег.
Оплата по факту на любые реквизиты (QIWI, Яндекс, карта банка).
Стили описания, которые нравятся нам:
http://www.mosigra.ru/Face/Show/Neuroshima/
https://jengames.ru/catalogue/agent-razvitiya-krizis/
Хотим видеть что-то подобное у своих товаров.
Отбираем людей ТОЛЬКО после выполнения тестового задания.
Нужно написать тестовое описание по заданным выше требованиям для следующего товараhttps://www.tutkresla.ru/item/menedjer-eh/
Без выполнения тестового описания, заявки не рассматриваем.
Заявки фрилансеров
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