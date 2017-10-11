Написать описания для товаров офисной мебели

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок341 просмотр

Нужен копирайтер, лучше несколько человек, которые смогут написать нам описания для нашего интернет-магазина товаров мебели для офиса. 

Магазин www.tutkresla.ru 

Товаров около 800. 

Требования: 

- уникальность не ниже 95% по текст.ру 

- читабельность 

- описание должно быть понятно обычному человеку, который например хочет купить офисное кресло для дома 

- описание должно привлекать посетителя, чтобы человек прочел и ему захотелось купить товар 

- описание должно хорошо индексироваться поисковыми системами, то есть не быть переспамленным, бессмысленным. 

- количество знаков не менее 500 збп, не более 1500 збп 

- употребить 1-2 раза название товара в описании 

- не иметь стилистических, грамматических и других ошибок 

Сроки – 20 дней. 

Работу разделим на несколько человек, чтобы уложиться в сроки. 

Стоимость за 1000 збп – 100 рублей 

Ставки можем повысить в 2-3 раза больше, но только с учетом того, что копирайтер действительно предоставить описания, которые будут стоить столько денег. 

Оплата по факту на любые реквизиты (QIWI, Яндекс, карта банка). 

Стили описания, которые нравятся нам: 

http://www.mosigra.ru/Face/Show/Neuroshima/

https://jengames.ru/catalogue/agent-razvitiya-krizis/

Хотим видеть что-то подобное у своих товаров. 

Отбираем людей ТОЛЬКО после выполнения тестового задания. 

Нужно написать тестовое описание по заданным выше требованиям для следующего товараhttps://www.tutkresla.ru/item/menedjer-eh/

Без выполнения тестового описания, заявки не рассматриваем.

8 лет назад
tebevezem
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

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