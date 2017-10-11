Есть сайт по эпиляции drepil.ru Нужно наполнить сайт контентом. Полезным контентом. Есть базовый криткий материал ( в ввиде постов в инстаграм в вк) нужно посмотреть, проанализировать и написать статей 5 для начала для полезной ...
Необходим копирайтер на написание 30 статей.
Доброго времени суток!!))
Необходимы услуги копирайтера для написания статей/постов в соц.сетях и блоге. Объем около 15 статей. Темы будут даны.
Статьи/посты должны быть полезными, структурированными, содержательными, а главное вызывать интерес.
Также необходимо установить диалог с читателем, приветствуется наличие юмора.
Посты будут посвящены изучению сложного китайского языка детьми. Блог нацелен на аудиторию родителей, которые заинтересованы в качественном и эффективном преподавании. При этом весьма требовательную и тщательно выбирающую. Поэтому статьи должны соответствовать.
Второй блог посвящен медицинской оптике, точнее оправам и очкам. Необходимы статьи-обзоры. Здесь есть общее направление, но конкретных тем нет. Те же 15 статей. Требования по содержательности, информативности и т.д.
По оплате: 30 руб. за 1000 зн.
При успешном развитии блогов, что во многом зависит от вас, обязательно дальнейшее сотрудничество с повышением оплаты.
Спасибо!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
нужен копирайтер который разбирается в данной тематике, для написания нескольких статей по незаполненным экспертизам. просьба, тех, то не уверен в своих силах, если не разбираетесь о чем будет речь - пропустить подачу ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
До 17.10 написать 20 текстов по 30грн. Тема: Одежда Объем 1 текста: описание 2000симв., тайтл до 70 симв., дискрипшн - до 250 симв. В тексте и дискрипшн по 2 ключа ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $27
Необходимо написать статьи, не менее 2100 символов (без пробелов) каждая с упоминанием указанного ключа. Ключевая фраза – 2-3 раза по тексту, преимущественно в первых двух абзацах. Статья должна получиться информационная, с любым названием и тематикой, главное органично ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, уважаемый фрилансер. Обращаемся исключительно к представительницам прекрасного пола. Для мужчин работа не подходит (если считаете, что мы не правы, то докажите, что эта работа именно для вас). Вам предлагается интересная и ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт7 лет назад
необходимо поставить лайки ( 21) отзывам на ресурсе otzovik.com , с разных аккаунтов , с предварительной регистрацией. За 12 отзывов и 21 лайк к каждому ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
Написать отзыв о компании и о коттеджном посёлке.Копирайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $500
Нужен копирайтер, лучше несколько человек, которые смогут написать нам описания для нашего интернет-магазина товаров мебели для офиса. Магазин www.tutkresla.ru Товаров около 800. Требования: - уникальность не ниже 95% по текст.ру ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт7 лет назад
1. Необходимо разместить тексты размноженные по шаблону на страницы сайта Требования к размещению: Прописать метатеги, маркированные списки в соответствии с HTML стандартами Текст должен быть разбит на подзаголовки и соответствовать структуре основного ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $3
Тема: шоколад Объем: 2к+ текст.ру 100%Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад