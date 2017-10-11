Необходим копирайтер на написание 30 статей.

Доброго времени суток!!))

Необходимы услуги копирайтера для написания статей/постов в соц.сетях и блоге. Объем около 15 статей. Темы будут даны.

Статьи/посты должны быть полезными, структурированными, содержательными, а главное вызывать интерес.

Также необходимо установить диалог с читателем, приветствуется наличие юмора.

Посты будут посвящены изучению сложного китайского языка детьми. Блог нацелен на аудиторию родителей, которые заинтересованы в качественном и эффективном преподавании. При этом весьма требовательную и тщательно выбирающую. Поэтому статьи должны соответствовать.

Второй блог посвящен медицинской оптике, точнее оправам и очкам. Необходимы статьи-обзоры. Здесь есть общее направление, но конкретных тем нет. Те же 15 статей. Требования по содержательности, информативности и т.д.

По оплате: 30 руб. за 1000 зн.

При успешном развитии блогов, что во многом зависит от вас, обязательно дальнейшее сотрудничество с повышением оплаты.

Спасибо!!