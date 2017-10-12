Есть сайт по эпиляции drepil.ru Нужно наполнить сайт контентом. Полезным контентом. Есть базовый криткий материал ( в ввиде постов в инстаграм в вк) нужно посмотреть, проанализировать и написать статей 5 для начала для полезной ...
Придумать вопросы
Здравствуйте.
Нужно придумать интересные вопросы к интеллектуальной игре, по 5 категориям: история, наука,спорт, искусство, развлечения.
Вопросы нужно подобрать по такому принципу - вопрос, 4 ответа, один из них верный, далее используя эти же 4 ответа подобрать иной вопрос который бы был верен на один из 3-х ответов, и тд. То есть на 4 ответа мы придумываем 4 вопроса которые содержит один верный из этих вопросов.
Примеры
Бедствие в виде воронки ветра Гроза Метель Смерч Шквал 3
Резкое усиление ветра Гроза Метель Смерч Шквал 4
Мощная кучево-дождевая облачность Гроза Метель Смерч Шквал 1
Перенос снега сильным ветром Гроза Метель Смерч Шквал 2
Где на севере нельзя увидеть Полярную звезду Африка Австралия Антарктида Евразия 2
Где блистает Полярное Сияние Африка Австралия Антарктида Евразия 3
Тут можно наблюдать звезду Канопус Африка Австралия Антарктида Евразия 1
Где мы видим Малую медведицу Африка Австралия Антарктида Евразия 4
Столица Шотландии Лусака Эдинбург Мадрид Валлетта 2
Стольный град Мальты Лусака Эдинбург Мадрид Валлетта 4
Столица Испании Лусака Эдинбург Мадрид Валлетта 3
Главный город Замбии Лусака Эдинбург Мадрид Валлетта 1
По каждой рубрике нужно 500 вопросов
Ожидаю предложений от исполнителей
Заявки фрилансеров
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