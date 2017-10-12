Придумать вопросы

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Закрыт11 заявок258 просмотров

Здравствуйте.

Нужно придумать интересные вопросы к интеллектуальной игре, по 5 категориям: история, наука,спорт, искусство, развлечения. 

Вопросы нужно подобрать по такому принципу - вопрос, 4 ответа, один из них верный, далее используя эти же 4 ответа подобрать иной вопрос который  бы был верен на один из 3-х ответов, и тд. То есть на 4 ответа мы придумываем 4 вопроса которые содержит один верный из этих вопросов. 

Примеры

Бедствие в виде воронки ветра Гроза Метель Смерч Шквал 3

Резкое усиление ветра Гроза Метель Смерч Шквал 4

Мощная кучево-дождевая облачность Гроза Метель Смерч Шквал 1

Перенос снега сильным ветром Гроза Метель Смерч Шквал 2

Где на севере нельзя увидеть Полярную звезду Африка Австралия Антарктида Евразия 2

Где блистает Полярное Сияние Африка Австралия Антарктида Евразия 3

Тут можно наблюдать звезду Канопус Африка Австралия Антарктида Евразия 1

Где мы видим Малую медведицу Африка Австралия Антарктида Евразия 4

Столица Шотландии Лусака Эдинбург Мадрид Валлетта 2

Стольный град Мальты Лусака Эдинбург Мадрид Валлетта 4

Столица Испании Лусака Эдинбург Мадрид Валлетта 3

Главный город Замбии Лусака Эдинбург Мадрид Валлетта 1

По каждой рубрике нужно 500 вопросов

Ожидаю предложений от исполнителей

8 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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