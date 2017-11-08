Нужно написать серию статей

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Нужно написать несколько статей. Требования к исполнителю - наличие портфолио, хоть какие-то примеры того, что вами написано. Будет оплачиваемое тестовое задание (с предоплатой). Объем предполагается большой, приоритет - хорошая стилистика, легкий слог, желание разобраться в любой тематике, и, конечно же, цена.