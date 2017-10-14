Нужен копирайтер для написания отдельных блоков текста для сайта индивидуального пошива одежды.
Smm специалист для ведения канала в Телеграмм мед. тематика
Нужен человек для наполнения канала в Телеграмм с опытом копирайтинга и пониманием, как работает Телеграмм
Нужно в течении недели писать до 2-3 поста глубокого рерайта и размещать в канал.
Тематика медицина и ЗОЖ
Предпочтение людям, которые уже занимаются smm, разбираются в медицинской тематике и имеют портфолио ведения групп в вк, фасебуке и инстаграмме
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