Smm специалист для ведения канала в Телеграмм мед. тематика

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок211 просмотров

Нужен человек для наполнения канала в Телеграмм с опытом копирайтинга и пониманием, как работает Телеграмм

Нужно в течении недели писать до 2-3 поста глубокого рерайта и размещать в канал.

Тематика медицина и ЗОЖ

Предпочтение людям, которые уже занимаются smm, разбираются в медицинской тематике и имеют портфолио ведения групп в вк, фасебуке и инстаграмме

8 лет назад
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Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров