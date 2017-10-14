Smm специалист для ведения канала в Телеграмм мед. тематика

Нужен человек для наполнения канала в Телеграмм с опытом копирайтинга и пониманием, как работает Телеграмм

Нужно в течении недели писать до 2-3 поста глубокого рерайта и размещать в канал.

Тематика медицина и ЗОЖ

Предпочтение людям, которые уже занимаются smm, разбираются в медицинской тематике и имеют портфолио ведения групп в вк, фасебуке и инстаграмме