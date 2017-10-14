Ищу автора текстов для сайта игровой тематики

Приветствую!

Ищу автора текстов для постоянного наполнения сайта игровой тематики.

- Нужно добавлять по 5 материалов в день (5 дней в неделю), объемом 1000-1200 знаков без пробелов.

- Сайт на англ. языке, по-этому описания игр должны быть на английском языке.

- Сайт работает на wordpress, желательно чтобы у вас был опыт работы с этим движком.

- Картинки и файлы не требуются. Нужен только чистый текст!

- Желательно чтобы текст был уникален и понятен посетителям сайта.

- Внимательность при добавлении текстов на сайт.

Оплата будет производится каждую пятницу на wmz-кошелек (возможен только этот способ оплаты).

Стоимость одного материала 1.5 wmz. При таком объеме будет 150 wmz в месяц.

Уточню, нужны не коммерческие тексты, а просто описания игр на понятном англ. языке.

Есть четкое ТЗ по добавлению текстов на сайт. Возможна предоплата.