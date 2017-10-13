Работа с рекламой в FB + копирайт/рерайт

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
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Для работы с рекламой в Facebook требуются ответственные исполнители с навыками копирайтинга/рерайтинга.

От вас требуется:

  • живой аккаунт в Facebook с вашей личной фотографией в качестве аватара;
  • возможность привязать к FB собственную карту (желательно Приватбанка, но можно и других) для оплаты рекламы;
  • постоянный доступ в интернет. График работы мы не устанавливаем, но платим за результат, поэтому все в ваших интересах;
  • ответственность и терпение;
  • желание работать и обучаться.
Мы предлагаем:

  • стабильную и интересную работу;
  • свободный график:
  • постоянную поддержку по всем рабочим вопросам;
  • своевременную оплату труда - 1 раз в неделю;
  • возможность достойного заработка (от 3000 грн в месяц) и получения практических знаний по рекламе в Facebook, и не только.
Суть работы в ведении рекламных кампании по привлечению фанов на фан-страницы. Для этого вы подключаете рекламный аккаунт, создаете в нем объявления и следите за их эффективностью. Объявления могут быть в виде картинок, видео или слайд-шоу. Инструкции прилагаются, что непонятно - объясняем.

Основные тематики: все женское, развлечения и юмор.

Также, когда вы вливаетесь в процесс с рекламой и у вас появляется дополнительное время, предоставляем работу в виде рерайтинга/копирайтинга по различным тематикам.

Если вы готовы приступить, к вакансии прикреплена инструкция по настройке рекламы. Изучите её и начинайте последовательно выполнять. Дойдя до очередного шага, мы с вами свяжемся в Facebook, где и продолжим сотрудничество.

8 лет назад
gidrapon131
Александр 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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