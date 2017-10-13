Надо написать 20+ статей на тему мобильного оператора связи ( ключи выдаются). Оплата 50 руб за 1000 знаков. Есть источники с которых можно писать и примерный обьем который надо сделать к каждой статьей. 1. ...
Работа с рекламой в FB + копирайт/рерайт
Для работы с рекламой в Facebook требуются ответственные исполнители с навыками копирайтинга/рерайтинга.
От вас требуется:
- живой аккаунт в Facebook с вашей личной фотографией в качестве аватара;
- возможность привязать к FB собственную карту (желательно Приватбанка, но можно и других) для оплаты рекламы;
- постоянный доступ в интернет. График работы мы не устанавливаем, но платим за результат, поэтому все в ваших интересах;
- ответственность и терпение;
- желание работать и обучаться.
- стабильную и интересную работу;
- свободный график:
- постоянную поддержку по всем рабочим вопросам;
- своевременную оплату труда - 1 раз в неделю;
- возможность достойного заработка (от 3000 грн в месяц) и получения практических знаний по рекламе в Facebook, и не только.
Основные тематики: все женское, развлечения и юмор.
Также, когда вы вливаетесь в процесс с рекламой и у вас появляется дополнительное время, предоставляем работу в виде рерайтинга/копирайтинга по различным тематикам.
Если вы готовы приступить, к вакансии прикреплена инструкция по настройке рекламы. Изучите её и начинайте последовательно выполнять. Дойдя до очередного шага, мы с вами свяжемся в Facebook, где и продолжим сотрудничество.
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