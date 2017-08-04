yuliyagrinenko

1. Придумать описание к товару 2. Красиво оформить данное описание (тут нужно знать возможности Prom.ua, доступ к кабинету предоставлю для теста) Описание необходимо для данной позиции - https://yuliant.com.ua/p597522652-novyj-stil-amata.html Обязательно предоставьте ссылку на ваши работы (оформление описания товара), желательно на ...