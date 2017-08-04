yuliyagrinenko

1. Сделать описание категории на сайте (Фабрика Новый Стиль) примерно 2000-2500 символов 2. Сделать описание для товара, межкомнатные двери - 17 моделей в 2 коллециях, на каждую модель примерно по 1000 символов (или больше) с ключевыми ...
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт6 лет назад
1. Придумать описание к товару 2. Красиво оформить данное описание (тут нужно знать возможности Prom.ua, доступ к кабинету предоставлю для теста) Описание необходимо для данной позиции - https://yuliant.com.ua/p597522652-novyj-stil-amata.html Обязательно предоставьте ссылку на ваши работы (оформление описания товара), желательно на ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
Нужно придумать описание на сайте к категории "дверные ручки", в тексте должны быть ключевые слова. http://yuliant.com.ua/dvernye-ruchki/Копирайтинг13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Разработка логотипа для ИМ дверей. Логотип нужно выполнить в фирменном стиле сайта. Размер лого: 400*200пкВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
6 лет назад
Приятное со всех точек зрения сотрудничество. Оперативная коммуникация, четкие и ясные правки, быстрая оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо, выполненная работа меня полностью устраивает.