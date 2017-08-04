yuliyagrinenko

Юля yuliyagrinenko

 
33 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
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Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
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Приятное со всех точек зрения сотрудничество. Оперативная коммуникация, четкие и ясные правки, быстрая оплата. Рекомендую.
Спасибо, выполненная работа меня полностью устраивает.
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