Написать статьи для сайта.

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Завершен17 заявок349 просмотров

Нужно на писать 20 статей для сайта. Уникальность текста 90%.

8 лет назад
verenev
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

MurEvgeniy
42 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$18
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Честный заказчик. Все в рамках оговоренного. И без лишних доработок. Приятно было поработать.

Заявки фрилансеров

MurEvgeniy
42 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад