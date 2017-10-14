Копирайтер для написания текста для компании кадастровой деятельности

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок211 просмотров

Написание текста на сайте в вкладках о компании, описание услуг и тд. Готовы сами рассказать что да как главное все это потом превратить в красивый текст. 

8 лет назад
evoque2014
Екатерина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров