Написать промо текст

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Закрыт6 заявок182 просмотра

Необходимо написать промо текст для раздела услуг на тему ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ БРОВЕЙ

Текст должен быть профессиональный и написанный человеком в теме!!!!

Есть пример для рерайта (но на 100% за основу брать нельзя!)

Необходимо 2 000 символов

Далее будет еще 10 тем

8 лет назад
Romansom
Роман 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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