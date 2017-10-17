Написать текст-инструкцию по пользованию сайтом

$2
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  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки166 просмотров

Объем: 1-1,5 листа Word 12 шрифтом.  

Оплата: 100 рублей за текст. Сбербанк, яндекс-денги, Qiwi.  

Нужно начать в ближайшее время, пишите, кто может сейчас взяться за работу и сдать в ближайшее время. 

Всего нужно 2 текста, темы обоих перекликаются. Всего нужно 2 текста, темы обоих перекликаются. 

8 лет назад
starkapro
Михаил 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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