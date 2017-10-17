Написать текст-инструкцию по пользованию сайтом

Объем: 1-1,5 листа Word 12 шрифтом.

Оплата: 100 рублей за текст. Сбербанк, яндекс-денги, Qiwi.

Нужно начать в ближайшее время, пишите, кто может сейчас взяться за работу и сдать в ближайшее время.

Всего нужно 2 текста, темы обоих перекликаются. Всего нужно 2 текста, темы обоих перекликаются.