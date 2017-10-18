Требуются уникальные статьи развлекательной тематики

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Закрыт15 заявок246 просмотров

Нужны уникальные публикации на сайт развлекательной тематики (интересные статьи,  истории, смешные картинки, шутки, приколы,  и т.п.).

Статьи с уникальностью выше 80%. Если это текстовые статьи то уникальность можно проверить по адвего или текст ру. 

Пример и содержание публикаций можно посмотреть на сайте funfeel.net

Оплату могу делать по факту написанных статей.

Оплата в среднем 60р за статью.

Жду ваших предложений.

8 лет назад
guest_15083275272868
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров