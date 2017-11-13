Наполнение текстом сайта по организации праздников

Всем привет. Есть сайт компании, занимается организацией и проведением праздников. Требуется написать тексты для страниц с услугами, праздниками и т.д. Текста много, сайт новый. Объемы и стоимость работ обговорим с исполнителем.

Требования к тексту:

-читаемый, написан литературным языком

-должен содержать ключевые слова (предоставлю список для каждого текста)

-текст должен быть структурирован, разделен на абзацы, в идеале - добавить картинки (обговорим отдельно)

-должен быть уникальным (не надо гнаться за "100% по адвего" и тп, главное - читаемость и смысл, но и откровенно слизанные тексты не приму)

Тематика - организация праздников. Аренда оборудования, звука, помещений, услуги барменов, официантов, ведущих и т.д. и т.п. Сайт покажу исполнителю.

Укажите примерную стоимость при большом объеме, за 1000 знаков. Также желательно ваше портфолио, где будут результаты индексации текста поисковыми системами.

Для ориентира - требуется 30 000 знаков на сайт, скорее всего по итогу понадобится больше.