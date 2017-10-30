Bitrix и 1с ут - решения ошибок интеграции

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Закрыт2 заявки212 просмотров

Битрикс связан с 1с ут 11.3 + модуль обмена 6 версии

Обмен происходит - но вылезают ошибки в логе, нужно их решить.

Прошу отзываться только тех, кто действительно опытен в этом деле.

8 лет назад
aquapavel
Виктор 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

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