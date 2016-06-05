Есть блог на WP: http://dimlix.com Необходимо - в боковой виджет добавить форму, вида: http://take.ms/ObrMd - подключить сервис рассылки (mailchimp или любой другой по желанию, mailchimp уже установлен), - настроить ...
Нужно посадить просто макет на вордпресс
Макет прикрепил, исходник вышлю исполнителю.
Функционала так такового не будет, обычные текстовые страницы, и продукция как на примере: http://sladkoezhka93.ru/produktsiya
Корзины, цены онлайн оплаты ни каких не будет.
Нужно сделать быстро и недорого.
Пишите сразу цену и сроки, и кто готов сейчас начать делать.
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