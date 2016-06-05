Нужно посадить просто макет на вордпресс

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Закрыт19 заявок224 просмотра

Макет прикрепил, исходник вышлю исполнителю.

Функционала так такового не будет, обычные текстовые страницы, и продукция как на примере: http://sladkoezhka93.ru/produktsiya

Корзины, цены онлайн оплаты ни каких не будет.

Нужно сделать быстро и недорого.

Пишите сразу цену и сроки, и кто готов сейчас начать делать.

WordPress
8 лет назад
krasimweb
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

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