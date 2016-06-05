Настроить PrestaShop

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки113 просмотров

Надо настроить правильно оформление (способы доставки от минимальной цены и т д)  корзины на PrestaShop 1.6 

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PrestaShop
8 лет назад
Ruslan203
Руслан 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров