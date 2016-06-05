Правки и доработки на сайте, cms Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок190 просмотров

Нужно разместить на сайт страницу после верстке, cms сайта Битрикс.  

Также нужны правки и доработки на сайте. 

8 лет назад
Alexeykl
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров