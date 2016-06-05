Поправить отображение мобильной версии в "корзине". Joomla + VM 2.5

Добрый день. В какой то момент времени на нескольких сайтах возникли проблемы разного характера. В интернет-магазине "поплыла" мобильная версия и потребители жалуются на невозможность отправки заказа в обработку - "кнопка неактивна". На другом сайте вообще исчезла возможность добавить товар в корзину и отображение всех цен.

Есть подозрение в какой-то уязвимости.

В общем, ищется знаток джумлы, чтобы пофиксить эти проблемы.

Предпочтение джумловоду из Украины из-за простоты расчета (ПБ24)