Поправить отображение мобильной версии в "корзине". Joomla + VM 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок189 просмотров

Добрый день. В какой то момент времени на нескольких сайтах возникли проблемы разного характера. В интернет-магазине "поплыла" мобильная версия и потребители жалуются на невозможность отправки заказа в обработку - "кнопка неактивна". На другом сайте вообще исчезла возможность добавить товар в корзину и отображение всех цен.

Есть подозрение в какой-то уязвимости.

В общем, ищется знаток джумлы, чтобы пофиксить эти проблемы.

Предпочтение джумловоду из Украины из-за простоты расчета (ПБ24)

Joomla
7 лет назад
kpidoctor
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Modx Revo разбить текущий шаблон на чанки, настроить формы и доп.поля

    Есть работающий сайт на Modx Revo, часть страниц (около 10) не разбита на чанки и без доп.полей. Это нужно сделать. Последние три дня перестала работать форма обратной связи. Письма не приходят, хотя в настройках ...

    MODX
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Http=>https перенаправление работы сайта CMS Magento 1.9.2

    Всем привет, установил SSL сертификат на сервер с сайтом, но вот незадача, не удалось сделать перенаправление на https, при включении редиректа из админпанели сайт падал, и выбивалась ошибка "infinity loops" точно не помню, но как ...

    Magento
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Натянуть верстку на joomla

    Есть старый сайт на джумле, там все настроено. Сейчас были сверстаны страницы по новому дизайну. Уникальных 5 страниц.   xn----8sblwmdj0bs5h.xn--p1ai/ – это старый сайт.  kuhnya.testlashkul.ru/ , http://kuhnya.testlashkul.ru/menu-nedelya.html , http://kuhnya.testlashkul.ru/recept.html  – это новые страницы. еще две скоро будут готовы  ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на Джумле

    http://sk-domastroy.ru/. 1. Настроить автогенерацию тайтлов и мета дескрипшен 2. Настроить пагинацию (уникализация тайтлов и мета дескрипшен, вывод описания раздела только на первой странице) 3. Настроить корректный вывод Н1 (в шаблонах, в модулях) ...

    CSSJavaScriptJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужно посадить просто макет на вордпресс

    Макет прикрепил, исходник вышлю исполнителю. Функционала так такового не будет, обычные текстовые страницы, и продукция как на примере: http://sladkoezhka93.ru/produktsiya Корзины, цены онлайн оплаты ни каких не будет. Нужно сделать ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проект на Joomla.

    Магазин с форумом. Обязательно знание всех подводных камней cms joomla. Портфолио обязательно, будет проверятся,только работы joomla. Нам нужен только бекенд, дизайн потом сделаем сами. Соответственно цена без дизайна не большая.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Cms joomla

    Доброго времени суток. Появились вот такие ошибки. на работе сайта вроде никак не влияют, жил с ними больше года, но теперь перестала обновляться joomla, после обновления сайт перестаёт работать. Ошибка Table ...

    JoomlaSQL
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Мелкие правки на сайте (WordPress)

    Добрый день былиинайдеты ошибки в структуре документа. http://bit.ly/2xBTcyf Нужно поправить на всех страницах сайта. Вот например статья о поносе у кота в которой есть такие ошибки. Они повторяются ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад