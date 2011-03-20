Налоговый консультант

Занимаюсь бухгалтерским обслуживанием ИП и ООО в России.

Опыт работы с 2010 года.

Помогу с регистрацией ИП.

Проконсультирую по выбору организационно-правовой формы (ООО или ИП), просчитаю для самую выгодную систему налогообложения для вашего бизнеса (УСН, патент, ЕНВД, НПД - самозанятость), расскажу про особенности применения онлайн-кассы.

Проведу сверку взаиморасчетов с налоговой, отвечу на требование ФНС, решу вопрос с налоговой задолженностью, помогу зачесть переплату по налогам

Возможны разовые бухгалтерские консультации и ведение учета на постоянной основе.