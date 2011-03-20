Налоговый консультант
Занимаюсь бухгалтерским обслуживанием ИП и ООО в России.
Опыт работы с 2010 года.
Помогу с регистрацией ИП.
Проконсультирую по выбору организационно-правовой формы (ООО или ИП), просчитаю для самую выгодную систему налогообложения для вашего бизнеса (УСН, патент, ЕНВД, НПД - самозанятость), расскажу про особенности применения онлайн-кассы.
Проведу сверку взаиморасчетов с налоговой, отвечу на требование ФНС, решу вопрос с налоговой задолженностью, помогу зачесть переплату по налогам
Возможны разовые бухгалтерские консультации и ведение учета на постоянной основе.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
14 лет назад
Лена - очень ответственный, аккуратный, внимательный фрилансер. Очень довольна работой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо!
Ответный отзыв
Довольна сотрудничеством! Буду рада снова сотрудничать
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от $5от 1 дня
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$12/час
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