Zapetaia

Елена Zapetaia

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Налоговый консультант

Занимаюсь бухгалтерским обслуживанием ИП и ООО в России.

Опыт работы с 2010 года.

Помогу с регистрацией ИП.

Проконсультирую по выбору организационно-правовой формы (ООО или ИП), просчитаю для самую выгодную систему налогообложения для вашего бизнеса (УСН, патент, ЕНВД, НПД - самозанятость), расскажу про особенности применения онлайн-кассы.

Проведу сверку взаиморасчетов с налоговой, отвечу на требование ФНС, решу вопрос с налоговой задолженностью, помогу зачесть переплату по налогам

Возможны разовые бухгалтерские консультации и ведение учета на постоянной основе.

Отзывы заказчиков

Miro_Slava
Мирослава 
41 год
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Сбор информации - копипаст
Лена - очень ответственный, аккуратный, внимательный фрилансер. Очень довольна работой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо!
Довольна сотрудничеством! Буду рада снова сотрудничать
Ответный отзыв
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