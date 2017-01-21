C# сделать интерфейс и настроить либу

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки172 просмотра

Исходник https://github.com/RevenantX/LiteNetLib

нужно сделать интерфейс обвязку не сильно сложную wpf/wf для p2p чата

8 лет назад
expressrus
Алексей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программа для чтения DjVu файлов

    Требуется программа аналогичная по функционалу и интерфейсу на WinDjView или DjVuReader. Можно использовать готовое открытое ПО или писать с нуля, это неважно. ТЗ: - Стандартный интерфейс: кнопки сверху, остальное - поле просмотра файла ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Программа для тач панели

    Доброго времени суток Требуется написать программу для тач напели Дизайн имеется в полном объеме Принцип примерно как у игры "пятнашки" или пазлы Три программы с ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Пересчитать координаты / обьединить JSON-описания карт

    Есть база векторных карт http://code.highcharts.com/mapdata/ в частности в формате JSON-данных, например: http://code.highcharts.com/mapdata/countries/ru/ru... а также есть источних их данных и ПО для работы с ними: http://www.naturalearthdata.com/downloads/ ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Реализовать 4 программы на языке С для линукса.

    Здравствуйте, необходимо реализовать 4 программы на языке С, которые будут запускаться из терминала в линуксе. Более подробное описание в прикрепленных файлах. Текст задания на русском и английском языках.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка программы для загрузки видео на Youtube

    $500

    Требуется разработать программу на Delphi для загрузки видео на Youtube без привлечения движков использующих скриптовые языки и не использующую внешние сторонние библиотеки, работающую во всех версиях Windows, начиная с Windows XP. Просьба ...

    Delphi
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дипломная работа

    необходимо знание языка с++  подробно объясню заинтересовавшимся   план разрабтки программы есть   учебная программа, направленная на автоматизацию проведения лабараторной работы студентов  общение программы с компилятором для передачи кода и проведения тестов или ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка нейросети для определения пола по фотографии

    Приветствую! Необходимо разработать нейросеть. Должна определять пол человека или людей на фотографии. В заявках обязательно укажите на каком стеке технологий готовы реализовать данный проект и почему, а так же ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер картинки

    Кратко: Нужно софт под 7винду , парсер пикселей с изображения по координатам и выдача нового изображения с этими пикселями. А теперь подробно: есть изображение, я задаю отступ от левого верхнего края в ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад