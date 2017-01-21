Требуется программа аналогичная по функционалу и интерфейсу на WinDjView или DjVuReader. Можно использовать готовое открытое ПО или писать с нуля, это неважно. ТЗ: - Стандартный интерфейс: кнопки сверху, остальное - поле просмотра файла ...
C# сделать интерфейс и настроить либу
Исходник https://github.com/RevenantX/LiteNetLib
нужно сделать интерфейс обвязку не сильно сложную wpf/wf для p2p чата
Заявки фрилансеров
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