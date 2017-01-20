Пересчитать координаты / обьединить JSON-описания карт

Есть база векторных карт

http://code.highcharts.com/mapdata/

в частности в формате JSON-данных, например:

http://code.highcharts.com/mapdata/countries/ru/ru...

а также есть источних их данных и ПО для работы с ними:

http://www.naturalearthdata.com/downloads/

Требуется сшить несколько карт в одну. Для этого можно взять данные каждой карты и пересчитать их в единый масшаб+смещение (хранится в мета-данных карты)

Конкретно требуется единая карта в формате аналогичному указанному в примере (метаданные можно взять из любой из карт):

Страны с разбивкой по областям: Украина, Россия, Казахстан, Беларусь.

Страны без разбивки по областям: Азербайджан, Армения, Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, Польша, Киргизия, Латвия, Литва, Монголия, Румыния, Сербия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Эстония, Молдова.