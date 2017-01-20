Требуется программа аналогичная по функционалу и интерфейсу на WinDjView или DjVuReader. Можно использовать готовое открытое ПО или писать с нуля, это неважно. ТЗ: - Стандартный интерфейс: кнопки сверху, остальное - поле просмотра файла ...
Пересчитать координаты / обьединить JSON-описания карт
Есть база векторных карт
http://code.highcharts.com/mapdata/
в частности в формате JSON-данных, например:
http://code.highcharts.com/mapdata/countries/ru/ru...
а также есть источних их данных и ПО для работы с ними:
http://www.naturalearthdata.com/downloads/
Требуется сшить несколько карт в одну. Для этого можно взять данные каждой карты и пересчитать их в единый масшаб+смещение (хранится в мета-данных карты)
Конкретно требуется единая карта в формате аналогичному указанному в примере (метаданные можно взять из любой из карт):
Страны с разбивкой по областям: Украина, Россия, Казахстан, Беларусь.
Страны без разбивки по областям: Азербайджан, Армения, Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, Польша, Киргизия, Латвия, Литва, Монголия, Румыния, Сербия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Эстония, Молдова.
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