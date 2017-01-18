Нужно написать программу которая взаимодействует с chrome

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Закрыт4 заявки164 просмотра

Нужно написать exe которое взаимодействует с chrome

Добавляет информацию в браузер при запуске

8 лет назад
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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