Доработать Excel таблицу(приложение) или создать подобную

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Закрыт5 заявок226 просмотров

Здравствуйте! Нужно доработать или создать новую таблицу для учета товаров в небольшом магазинчике. К прикрепленной таблице нужно добавить категории товаров, оптовую цену, розничную цену, ну и соответственно расчет прибыли.

8 лет назад
Alfey74
Алфей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

djvol
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

djvol
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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