Макрос обновления цен в таблице Excel из другой таблицы Excel

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки186 просмотров

Есть два прайса в Excel, в одном старые цены (Price В), в другом новые (Price А). Нужно написать макрос который обновит цены в Price B, сопоставив позиции по колонке "Код товара". Код товара это буквенно-цифровой код, например "0202A".

Позиции в разных прайсах отличаются, т.е. нужно менять цену только если такая позиция найдена.

Прикрепляю урезанные варианты прайсов для понимания.

ЗЫ Обратите внимание, в прайсе B перед кодом товара стоит лишний пробел, для того чтобы не убирало ноль вначале, например " 0202A". В прайсе А просто "0202A".

8 лет назад
aku4er
Андрей 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

quager
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Разбирается в том что делает, код чистый. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший заказчик. Понятное задание, быстрая оплата. Сотрудничеством доволен, рекомендую!

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quager
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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