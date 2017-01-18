Макрос обновления цен в таблице Excel из другой таблицы Excel

Есть два прайса в Excel, в одном старые цены (Price В), в другом новые (Price А). Нужно написать макрос который обновит цены в Price B, сопоставив позиции по колонке "Код товара". Код товара это буквенно-цифровой код, например "0202A".

Позиции в разных прайсах отличаются, т.е. нужно менять цену только если такая позиция найдена.

Прикрепляю урезанные варианты прайсов для понимания.

ЗЫ Обратите внимание, в прайсе B перед кодом товара стоит лишний пробел, для того чтобы не убирало ноль вначале, например " 0202A". В прайсе А просто "0202A".