Здравствуйте) У меня начерченный поэтажный план жилого дома в Autocad Architecture. Нужно написать модуль либо инструкция по настройке встроенных возможностей AutoCad который позволит заливке каждой квартиры задавать параметры - площадь (не совпадает с реальной), количество ...
Макрос обновления цен в таблице Excel из другой таблицы Excel
Есть два прайса в Excel, в одном старые цены (Price В), в другом новые (Price А). Нужно написать макрос который обновит цены в Price B, сопоставив позиции по колонке "Код товара". Код товара это буквенно-цифровой код, например "0202A".
Позиции в разных прайсах отличаются, т.е. нужно менять цену только если такая позиция найдена.
Прикрепляю урезанные варианты прайсов для понимания.
ЗЫ Обратите внимание, в прайсе B перед кодом товара стоит лишний пробел, для того чтобы не убирало ноль вначале, например " 0202A". В прайсе А просто "0202A".
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ-Windows 7 не ниже;-Возможность работы на ПК(будь то виртуальный сервер или др.);ВОЗМОЖНОСТИ СКРИПТА:1-Автоматический вход в учетную запись Ads Manager в facebook по логину и паролю;2-Возможность задать в конфигурационном файле неограниченное кол-во учетных;НЕОБХОДИМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИПТА:3-Получение ...Закрыт8 лет назад
нужна программа , которая преобразует фото в картину по номерам. -выставление количества цветов -максимальное сходство с фото с учетом, что цветов будет около 30 -преобразование итогового фото в вектор, для возможного дальнейшего ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Перепрагромировать под устройство с системой андроид 4.4.2-+,вес программы примерно 1.2мб.,название программы Stamp 0.85 /есть в наличии вломанная/,оплата договорнаяЗакрыт8 лет назад
Нужно написать программу, которая автоматически будет проводить (морфологический / синтаксический / ...) анализы текста и построит граф иерархии подчиненности какой-либо организации по тексту (ООН, НАТО, и прочие) (Как я понимаю, она должна разбирать ключевые ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно модифицировать приложение vpn-клиента (исходники отсюда https://codecanyon.net/item/pptp-l2tp-vpn-client/8167857?s_rank=2), а именно: - русифицировать - сменить картинку и копирайты - при незаполненных логин/пароль, выводилось о необходимости покупки доступа в сервисеЗавершен8 лет назад
Нужно написать программу для выездных выстовок с расчетом доходов и расходов, а также прибыли, там также должно быть база торговых точек с рэйтингом, и расчетом зп сотрудников....доп. ФункцииПрикладное ПО12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Добрый вечер. Есть сайт с данными. Чтобы получить с него данные, нужно нажать несколько кнопок. Проблема в том, что данные отдаются небольшими порциями и хочется это как-то автоматизировать. Я подглядел запрос, который уходит на ...Завершен8 лет назад
- $15
Здравствуйте! Написать необходимо под Windows программу для Вконтакте. Нужна функция поздравления друзей с Днем рождения. При использовании этой функции, программа сама знает кого поздравить сегодня. В пост можно прикрепить текст, имя ...Завершен8 лет назад
Изучить имеющиеся алгоритмы решения задачи коммивояжера (сделать описание алгоритма и разработать блок-схему алгоритма). Реализовать один из алгоритмов задачи коммивояжера в среде PHP Devel Studio (с обоснованием выбранного алгоритма). Методички нет.Закрыт8 лет назад