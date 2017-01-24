Написать программу для Вк

Здравствуйте!

Написать необходимо под Windows программу для Вконтакте.

Нужна функция поздравления друзей с Днем рождения.

При использовании этой функции, программа сама знает кого поздравить сегодня.

В пост можно прикрепить текст, имя пользователя подставляется автоматически, используя тег *user_name*. Также можно добавить музыку и картинку и видео по ссылке из моего профиля.

Встроить https://anti-captcha.com/

Хотелось бы, чтобы в функциях, была возможность выставления временного интервала отправлений. Допустим, пользователь указывает от 10 до 20 сек.

Программа произвольно отправляет сообщения через 10, 15, 20, 16 сек. или другой промежуток времени. Чтобы не точно через 10 сек. Так имитация пользователя будет лучше.