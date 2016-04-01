Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
7 лет назад
Качественная работа в срок! Сергей всегда на связи и готов ответить на все вопросы. Без проблем договорились о тестовом периоде без предоплаты. Мною были внесены небольшие правки во время работы - сделано в лучшем виде без претензий. С исполнителем всегда можно договориться. Благодарю за качественную работу! Думаю, еще не раз обращусь. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик с которым приятно работать! Четко и понятно описал программу и необходимый функционал, нюансы, на которые необходимо обратить внимание. Оплата была произведена в срок и без проблем. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
$3
10 баллов
8 лет назад
Мне срочно нужен был готовый файл Эксель с выгруженными данными из базы данных MySQL согласно определенной структуре. Из всех фрилансеров Сергей был на тот момент онлайн, мне понравилось наше общение, и я решил остановить свой выбор на нем. О чем нисколько не жалею. Сергей всё сделал хорошо, качественно и вовремя. Результат его работы превзошел мои ожидания. Он сделал даже больше того, что было предусмотрено техзаданием: предоставил готовый файл в разных вариантах. Кроме того, при изучении базы данных Сергей заметил теги в базе данных и предложил их убрать, с тем чтобы готовый файл Эксель был без тегов, что мне и нужно было (но я это упустил из вида при составлении техзадания). В итоге я получил готовый файл согласно требуемой структуре. Я буду сотрудничать с Сергеем в дальнейшем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, понятное ТЗ, точная и своевременная оплата. Рекомендую!