Мне срочно нужен был готовый файл Эксель с выгруженными данными из базы данных MySQL согласно определенной структуре. Из всех фрилансеров Сергей был на тот момент онлайн, мне понравилось наше общение, и я решил остановить свой выбор на нем. О чем нисколько не жалею. Сергей всё сделал хорошо, качественно и вовремя. Результат его работы превзошел мои ожидания. Он сделал даже больше того, что было предусмотрено техзаданием: предоставил готовый файл в разных вариантах. Кроме того, при изучении базы данных Сергей заметил теги в базе данных и предложил их убрать, с тем чтобы готовый файл Эксель был без тегов, что мне и нужно было (но я это упустил из вида при составлении техзадания). В итоге я получил готовый файл согласно требуемой структуре. Я буду сотрудничать с Сергеем в дальнейшем.