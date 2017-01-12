Написать программу которая будет отображаться в Систем Трее.

Можно на Java или аналог, что бы запускалась и на Windows от 7 до 10 х64 и на Linux Ubuntu 10-18

Обмен по SOAP протоколу с сервером данных

С 3-я полями.

В первом вывод мигающее сообщение красным цветом до 512 символов приходящие с сервера, также сигнализировало при приходе сообщения.

Во втором можно было по запросу выбрать статусы(текстовое поле) и установить его.

В третьем можно было по запросу выбрать проекты(текстовое поле) и установить его.