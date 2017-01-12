1) Есть онлайн-игра https://goo.gl/J83G7e 2) В ней есть раздел, где нужно брать заказы, которые деляться по уровням (1,2,3,...) 3) Нужно придумать решение (для браузера или ещё как-то), чтобы можно было скрывать заказы с ...
Написать программу которая будет отображаться в Систем Трее.
Написать программу которая будет отображаться в Систем Трее.
Можно на Java или аналог, что бы запускалась и на Windows от 7 до 10 х64 и на Linux Ubuntu 10-18
Обмен по SOAP протоколу с сервером данных
С 3-я полями.
В первом вывод мигающее сообщение красным цветом до 512 символов приходящие с сервера, также сигнализировало при приходе сообщения.
Во втором можно было по запросу выбрать статусы(текстовое поле) и установить его.
В третьем можно было по запросу выбрать проекты(текстовое поле) и установить его.
Заявки фрилансеров
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