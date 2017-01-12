Написать программу которая будет отображаться в Систем Трее.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок240 просмотров

Написать программу которая будет отображаться в Систем Трее.

Можно на Java или аналог, что бы запускалась и на Windows от 7 до 10 х64 и на Linux Ubuntu 10-18

Обмен по SOAP протоколу с сервером данных

С 3-я полями.

В первом вывод мигающее сообщение красным цветом до 512 символов приходящие с сервера, также сигнализировало при приходе сообщения. 

Во втором  можно было по запросу выбрать статусы(текстовое поле) и установить его.

В третьем можно было по запросу выбрать проекты(текстовое поле) и установить его.

JavaLinuxUbuntu
8 лет назад
defergtgthwd
Сергей 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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