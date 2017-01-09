Создания приложения для Play Market и AppStor

Нужно сделать наподобие приложение PROFI.RU — мастера своего дела, только с упрощенной системой поиска найма специалиста, с отображением на карте и списком, а так же ответа мастеров по заявке с его предложением по цене. Более подробно и нюансы можно обговорить по скайпу.