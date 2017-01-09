Скрипт для CMake

Имеем проект, который в данный момент собирается при помощи Makefile. Есть желание перевести данный проект под CLion, соответвенно нужен скрипт под CMake и инструкции по портированию.

Проект предназначен для работы в RTOS ChibiOS 2.6.9 на процессоре ARM STM32. Сам проект, включая RTOS можно скачать отсюда: https://sourceforge.net/projects/chibios/files/ChibiOS_RT%20stable/Version%202.6.9/

Проект для ARM, на который нужно сделать скрипт под CMake можно взять из папки архива demos/ARMCM3-STM32F107/, там же лежит Makefile под него.

Некоторую вспомагательную информацию можно почерпнуть отсюда: https://blog.jetbrains.com/clion/2016/06/clion-for-embedded-development/

Попытку портирования проекта ChibiOS на CLion можно также посмотреть тут (но тут нет поддержки версии 2.6.9, которая мне нужна): https://github.com/Tustvold/stm32-clion

Сам тулчейн компилятор можно скачать отсюда: https://launchpad.net/gcc-arm-embedded

Собственно нужно создать полностью рабочий проект для demos/ARMCM3-STM32F107/ в CLion таким образом, чтобы из этой IDE он успешно собрался. Проект должен собираться как под Windows, так и MacOS. Плюс инструкции по портированию других подобных проектов под CLion.