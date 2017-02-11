Написать драйвер фильтра файловой системы

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Завершен1 заявка189 просмотров

Необходим драйвер-фильтр файловой системы позволяющий устанавливать любые неподписанные приложения (обход системы сертификации windows)

8 лет назад
guest_14841343042479
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$100
30 дней
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BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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