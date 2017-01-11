Чекер номеров Viber

Здравствуйте! Нужно создать чекер для проверки на валидность Viber определенных номеров в заданном формате (телефонный код страны - номер телефона), то есть номера загружены в текстовый документ.

Так же открывал тему на форуме, можете ознакомиться.

Предлагайте свои цены и сроки выполнения.

Спасибо!