Сбор статистики из XML файла и формирование из неё PDF

Алгоритм следующий:

1. Программа с периодичностью в несколько минут проверяет почтовый ящик на наличие новых писем с приатаченным XML

2. Если находит - вытягивает информацию из файла XML и формирует из неё PDF

3. Так же в XML есть адреса мейлов на которые будет отправлено письмо с созданным в пункте 2 PDF

Более подробное ТЗ и пример ХМЛа в приложении.