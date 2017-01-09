Придумать решение для сайта

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Закрыт5 заявок169 просмотров

1) Есть онлайн-игра https://goo.gl/J83G7e

2) В ней есть раздел, где нужно брать заказы, которые деляться по уровням (1,2,3,...)

3) Нужно придумать решение (для браузера или ещё как-то), чтобы можно было скрывать заказы с определённым номером, например, нужно брать заказы с уровнем не ниже 3, значит скрываем заказы с уровнем 1 и 2.

Скриншот http://file.sampo.ru/f3dnq3/

8 лет назад
berdnikovasya
Василий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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