Придумать решение для сайта

1) Есть онлайн-игра https://goo.gl/J83G7e

2) В ней есть раздел, где нужно брать заказы, которые деляться по уровням (1,2,3,...)

3) Нужно придумать решение (для браузера или ещё как-то), чтобы можно было скрывать заказы с определённым номером, например, нужно брать заказы с уровнем не ниже 3, значит скрываем заказы с уровнем 1 и 2.

Скриншот http://file.sampo.ru/f3dnq3/