Здравствуйте! Нужно создать чекер для проверки на валидность Viber определенных номеров в заданном формате (телефонный код страны - номер телефона), то есть номера загружены в текстовый документ. Так же открывал тему на ...
Придумать решение для сайта
1) Есть онлайн-игра https://goo.gl/J83G7e
2) В ней есть раздел, где нужно брать заказы, которые деляться по уровням (1,2,3,...)
3) Нужно придумать решение (для браузера или ещё как-то), чтобы можно было скрывать заказы с определённым номером, например, нужно брать заказы с уровнем не ниже 3, значит скрываем заказы с уровнем 1 и 2.
Скриншот http://file.sampo.ru/f3dnq3/
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