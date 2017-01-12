Модуль для Autocad Architecture

Здравствуйте) У меня начерченный поэтажный план жилого дома в Autocad Architecture.

Нужно написать модуль либо инструкция по настройке встроенных возможностей AutoCad который позволит заливке каждой квартиры задавать параметры - площадь (не совпадает с реальной), количество комнат, количество балконов и прочее - и потом экспортировать эти параметры с координатами точек заливки например в Excel.

+ Если это возможно экспорт поэтажного плана в формат svg либо другой векторный формат для размещения на сайт...

Конвертация в svg через pdf по средством CorelDraw не очень приветствуется...