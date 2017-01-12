Написать программу которая будет отображаться в Систем Трее. Можно на Java или аналог, что бы запускалась и на Windows от 7 до 10 х64 и на Linux Ubuntu 10-18 Обмен по SOAP протоколу с сервером данных С 3-я полями. В первом вывод мигающее сообщение красным цветом до 512 символов приходящие с сервера, также сигнализировало при приходе сообщения. Во втором можно было по запросу выбрать статусы(текстовое поле) и установить его. В третьем можно было по запросу выбрать проекты(текстовое поле) и установить его.
Модуль для Autocad Architecture
Здравствуйте) У меня начерченный поэтажный план жилого дома в Autocad Architecture.
Нужно написать модуль либо инструкция по настройке встроенных возможностей AutoCad который позволит заливке каждой квартиры задавать параметры - площадь (не совпадает с реальной), количество комнат, количество балконов и прочее - и потом экспортировать эти параметры с координатами точек заливки например в Excel.
+ Если это возможно экспорт поэтажного плана в формат svg либо другой векторный формат для размещения на сайт...
Конвертация в svg через pdf по средством CorelDraw не очень приветствуется...
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