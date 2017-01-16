Написать программу которая будет отображаться в Систем Трее. Можно на Java или аналог, что бы запускалась и на Windows от 7 до 10 х64 и на Linux Ubuntu 10-18 Обмен по SOAP протоколу с сервером данных С 3-я полями. В первом вывод мигающее сообщение красным цветом до 512 символов приходящие с сервера, также сигнализировало при приходе сообщения. Во втором можно было по запросу выбрать статусы(текстовое поле) и установить его. В третьем можно было по запросу выбрать проекты(текстовое поле) и установить его.
Автоматизировать модерацию Instagram через Ads Manager в Facebook.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ-Windows 7 не ниже;-Возможность работы на ПК(будь то виртуальный сервер или др.);ВОЗМОЖНОСТИ СКРИПТА:1-Автоматический вход в учетную запись Ads Manager в facebook по логину и паролю;2-Возможность задать в конфигурационном файле неограниченное кол-во учетных;НЕОБХОДИМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИПТА:3-Получение списка всех скрытых/удалённых комментариев online в указанном аккаунте Instagram по ссылке. Визуализация через интерфейс;3.1-текст комментария;3.2-автор комментария;4-Возможность указать список стоп-слов с маской RegEx для автоматического удаления комментариев;5-Визуальное отображение информации о том сколько комментариев было удалено;6-Возможность указать список белых аккаунтов, комментарии которых удаляться не будут в любом случае;7-Необходимо учесть, что один аккаунт ФБ может содержать несколько аккаунтов внутри (обработка нескольих потоков);8-Регуляция частоты "СКРЫТЬ" комментарий в Ads Manager в facebook через интерфейс-обязательно! - (по умолчанию от 2 до 15 секунд с шагом 1 секунд);9-Регуляция частоты "УДАЛИТЬ" комментарий в Ads Manager в facebook через интерфейс-обязательно! по истечении от 20 до 60 минут после того как комментарий был "СКРЫТ"ОБЯЗАТЕЛЬНО !Техническое задание обговаривается с исполнителем индивидуально и предоставляется логин и пароль в Ads Manager facebook.
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