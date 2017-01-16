Написать программу для получения раскраски по номерам по фото

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки150 просмотров

нужна программа , которая преобразует фото в картину по номерам.

-выставление  количества цветов

-максимальное сходство с фото с учетом, что цветов будет около 30

-преобразование итогового фото в вектор, для возможного дальнейшего редактирования

-ну и наверное еще кое какие детали

(прилагаю фото готовых работ, именно такой результат мне нужен)

8 лет назад
annaor
33 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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