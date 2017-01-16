Переделать vpn клиента, исходники есть

Написать программу которая будет отображаться в Систем Трее. Можно на Java или аналог, что бы запускалась и на Windows от 7 до 10 х64 и на Linux Ubuntu 10-18 Обмен по SOAP протоколу с сервером данных С 3-я полями. В первом вывод мигающее сообщение красным цветом до 512 символов приходящие с сервера, также сигнализировало при приходе сообщения. Во втором можно было по запросу выбрать статусы(текстовое поле) и установить его. В третьем можно было по запросу выбрать проекты(текстовое поле) и установить его.