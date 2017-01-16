Переделать vpn клиента, исходники есть

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Завершен1 заявка222 просмотра

Нужно модифицировать приложение vpn-клиента (исходники отсюда https://codecanyon.net/item/pptp-l2tp-vpn-client/8167857?s_rank=2), а именно:

- русифицировать

- сменить картинку и копирайты

- при незаполненных логин/пароль, выводилось о необходимости покупки доступа в сервисе

8 лет назад
bash_01
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

zhuravelsv
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$20
2 дня
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Заявки фрилансеров

zhuravelsv
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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