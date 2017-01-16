Нашей компании требуется формализовать 20-30 технических заданий. Мы ищем профессионала своего дела, желающего работать в интересном проекте с достойной оплатой. Нужно преобразовать неструктурированную информацию от внутреннего заказчика (инициатора) в качественные задания, согласующееся со стратегией проектирования и ...
Надо подключить модель нейросети (CNTK) в код приложения на C#
Модель сформирована с помощью cntk.exe с использованием BrainScript
Проблема: при вызове метода
.CreateNetwork(string.Format("modelPath=\"{0}\"", modelFilePath), deviceId: -1)
возникает ошибка "Внешний компонент создал исключение." (EvalWrapper.dll)
Сам рано или поздно разберусь, но надо по-быстрее.
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