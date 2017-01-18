Нужен примерно такой калькулятор как на скриншоте. Отдельной программой в windows. Формулы предоставлю. не сложные. Нужно чтоб данные обрабатывались моментально. То есть правишь например одно поле, во втором уже результат.

Так же есть поля валюта. выпадающий список с видом валюты. От вида валюты меняется результат. Можно реализовать получение курса валюты онлайн. Желательно написать на Visual Basic . Сдача работы с исходниками. У меня есть рабочий вариант, могу продемонстрировать на видео. Просто он зависит от одной программы, а нужен отдельный.