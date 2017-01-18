Нашей компании требуется формализовать 20-30 технических заданий. Мы ищем профессионала своего дела, желающего работать в интересном проекте с достойной оплатой. Нужно преобразовать неструктурированную информацию от внутреннего заказчика (инициатора) в качественные задания, согласующееся со стратегией проектирования и ...
Классификация документов Обработка текста
Machine Learning, Natural language Processing
программа обработки и классификации текстов (English)
.NET C# и/или Python
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен примерно такой калькулятор как на скриншоте. Отдельной программой в windows. Формулы предоставлю. не сложные. Нужно чтоб данные обрабатывались моментально. То есть правишь например одно поле, во втором уже результат. Так же есть ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2300
Первый этап. Сконфигурировать с "0" или модернизировать существующий сервера геокодирования и разработать серверное ПО для пакетного геокодирования. Возможно использование Nominatim, возможна доработка Ariadna.. Обоснуйте ваш выбор. Второй этап. Определение места жительства целевой аудитории филиалов сети. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Дополнение к Альфа-Авто 5 РАРУС. Оценка качества обслуживания. Выполнено в форме внешней обработке, на выходе должны формироваться очетыЗакрыт8 лет назад
- $30000
Нужен интранет разработчик для средней величины компании. Прикреплен Эксел фаил с требованиями проeкта. Данная версия шарепоинт в компании SharePoint 2013 Foundation (free) as per the following link https://en.wikipedia.org/wiki/SharePointЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужно доработать или создать новую таблицу для учета товаров в небольшом магазинчике. К прикрепленной таблице нужно добавить категории товаров, оптовую цену, розничную цену, ну и соответственно расчет прибыли.Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Модель сформирована с помощью cntk.exe с использованием BrainScript Проблема: при вызове метода .CreateNetwork(string.Format("modelPath=\"{0}\"", modelFilePath), deviceId: -1) возникает ошибка "Внешний компонент создал исключение." (EvalWrapper.dll) Сам рано или поздно разберусь, ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно написать программу для построения компьютерных сетей. Должна быть рабочая область и панель инструментов в которой находятся компьютеры, сервер, роутер, витая пара( для соединения всего этого) и блоки из которых будут состоять комнаты.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть два прайса в Excel, в одном старые цены (Price В), в другом новые (Price А). Нужно написать макрос который обновит цены в Price B, сопоставив позиции по колонке "Код товара". Код товара это буквенно-цифровой код, ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $200
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ-Windows 7 не ниже;-Возможность работы на ПК(будь то виртуальный сервер или др.);ВОЗМОЖНОСТИ СКРИПТА:1-Автоматический вход в учетную запись Ads Manager в facebook по логину и паролю;2-Возможность задать в конфигурационном файле неограниченное кол-во учетных;НЕОБХОДИМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИПТА:3-Получение ...Закрыт8 лет назад