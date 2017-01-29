Программа для чтения DjVu файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки236 просмотров

Требуется программа аналогичная по функционалу и интерфейсу на WinDjView или DjVuReader. Можно использовать готовое открытое ПО или писать с нуля, это неважно.

ТЗ:

- Стандартный интерфейс: кнопки сверху, остальное - поле просмотра файла

- Минимальный функционал: открыть, листать, отправить на печать, масштаб

- Готовую программу скомпоновать в ехе файл, работающий на Win XP, 7, 8, 10

8 лет назад
halcyogen
Егор 
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sdddee
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$15
2 дня
Все ок
Порядочный заказчик, задачи ставит чётко и понятно, оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

sdddee
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад