описание алгоритма обработки , образец входного файла и образец выходного внутри
Программа для чтения DjVu файлов
Требуется программа аналогичная по функционалу и интерфейсу на WinDjView или DjVuReader. Можно использовать готовое открытое ПО или писать с нуля, это неважно.
ТЗ:
- Стандартный интерфейс: кнопки сверху, остальное - поле просмотра файла
- Минимальный функционал: открыть, листать, отправить на печать, масштаб
- Готовую программу скомпоновать в ехе файл, работающий на Win XP, 7, 8, 10
Выбранный исполнитель
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