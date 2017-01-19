Создание отчётов по результатам обработки txt файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки248 просмотров

описание алгоритма обработки , образец входного файла и образец выходного  внутри

8 лет назад
andrr
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров