Парсер картинки

Кратко: Нужно софт под 7винду , парсер пикселей с изображения по координатам и выдача нового изображения с этими пикселями.

А теперь подробно: есть изображение, я задаю отступ от левого верхнего края в пикселях (например -10;10) и конец парсинга справа вверху (-10;500), далее задаю шаг сетки (к примеру 5 пикселей в сторону и 10 пикселей вниз) и задаю нижнюю часть парсинга и где заканчивать (-100;10) (соответственно до -100;500))

1) Софт должен собрать все пикселя через каждые 5 пикселей вправо до конца по координатам:

-10;10 -10;15 -10;20 .... -10;500

2) опустится на 10 пикселей вниз на координату -20;10 и собрать все пикселя по координатам:

-20;10 -20;15 -20;20 .... -20;500

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3) дойти до -100;10 и собрать до -100;500

В конце он должен выдать изображение по этим по этим пикселям (того же цвета).

По сути, вы должны сделать софт для сжатия изображения (в данном примере мы сжали изображение в 5-7 раз примерно), на подобии фотошопа или подобных, Но у них, нет алгоритма сжатия без смешивания с соседними пикселями :(

Софт, должен запускаться с командной строки и поддерживать групповую обработку файлов.

Поддержка форматов: GIF, PNG, JPG

Например, в прикреплённом файле, софт должен отсечь всё лишнее и выдать попиксельно нарисованную кошку,

При заданных параметрах:

-25;38 до -25;363 (первая строка)

-1080;38 до -1080;363 (последняя строка)

Шаг в сторону 13 пикселей, шаг вниз 14 пикселей

изображение