Доработка системы (.NET, WinForms, WCF)

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Закрыт5 заявок184 просмотра

Необходимо доработать бэк-офис к интернет магазину

Технологии: .NET, WinForms, WCF

8 лет назад
rost-ua
48 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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