Дипломная работа

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки169 просмотров

необходимо знание языка с++ 

подробно объясню заинтересовавшимся  

план разрабтки программы есть  

учебная программа, направленная на автоматизацию проведения лабараторной работы студентов 

общение программы с компилятором для передачи кода и проведения тестов или вывода на ошибку студенту

8 лет назад
IIpuXod
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Konoshenkov
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$60
14 дней

Заявки фрилансеров

Konoshenkov
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад